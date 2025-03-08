«Курская авантюра ВСУ — всё»: Названы сроки бегства украинских боевиков из региона

В течение ближайших двух недель украинские войска могут оставить позиции в Курской области и покинуть территорию региона, сообщают источники газеты The New York Post. Спешный отход состоится на фоне прорыва российских подразделений под Суджей, считают в издании.

«Киев может отказаться от смелой операции уже через две недели, ссылаясь на ограниченный доступ в регион и из него», — говорится в статье.