Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
7 марта, 21:13

«Курская авантюра ВСУ — всё»: Названы сроки бегства украинских боевиков из региона

NYP: Подразделения ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

В течение ближайших двух недель украинские войска могут оставить позиции в Курской области и покинуть территорию региона, сообщают источники газеты The New York Post. Спешный отход состоится на фоне прорыва российских подразделений под Суджей, считают в издании.

«Киев может отказаться от смелой операции уже через две недели, ссылаясь на ограниченный доступ в регион и из него», — говорится в статье.

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Напомним, что Суджу удалось взять в оперативное окружение 7 марта. До замыкания кольца военным осталось пройти всего шесть километров. В «котле» оказались около 2 тысяч солдат ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Тимур Хингеев
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