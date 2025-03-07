«Котёл близко»: Военные эксперты оценили патовое положение ВСУ в Курской области в марте
Эксперт Дандыкин: ВСУ могут попасть сразу в несколько котлов в Курской области
Группировка ВСУ в Курской области близка к окружению нашими войсками. О том, когда и где образуется так называемый котёл для противника, Life.ru рассказали военные эксперты Виктор Литовкин и Василий Дандыкин.
Ситуация для Украины безнадёжная. Тем более что надо учесть: наши войска зашли в Сумскую область, за границу Курской области, и там перекрыли пути снабжения. Поэтому у ВСУ уже не остаётся выхода. Точнее, выход остаётся — сдаваться или погибнуть. Котёл близко.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ВС РФ наступают с разных направлений, сейчас идут бои за Малую Локню и до Суджи остаётся до 10 км.
Сейчас, конечно, распутица, будет непросто наступать. Но тем не менее для врага ещё хуже, потому что основные дороги асфальтированные, по которым враг перебрасывал и перебрасывает технику, людей, находятся под огневым контролем наших войск, под нашим беспилотником, под нашей артиллерией. Они несут огромные потери. И в принципе всё идёт к тому, что действительно это окружение может состояться и котла будет два.
По его мнению, март будет показательным месяцем: наши войска продвигаются, поэтому такие котлы могут образовываться на разных участках фронта. Один из них может быть в районе Малой Локни, а самый большой — в районе Суджи. Но его оперативное окружение по большому счёту уже состоялось. Дандыкин подчёркивает, что враг отчаянно сопротивляется во всех населённых пунктах, которые освобождают ВС РФ, и редко сдаётся в плен.
Напомним, ранее военные блогеры сообщили, что обстановка для украинских сил в Курской области продолжает ухудшаться. Так, Российская армия наносит ответный удар у государственной границы, создавая угрозу котла для суджанской группировки ВСУ.
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