«Котёл близко»: Военные эксперты оценили патовое положение ВСУ в Курской области в марте

Сейчас, конечно, распутица, будет непросто наступать. Но тем не менее для врага ещё хуже, потому что основные дороги асфальтированные, по которым враг перебрасывал и перебрасывает технику, людей, находятся под огневым контролем наших войск, под нашим беспилотником, под нашей артиллерией. Они несут огромные потери. И в принципе всё идёт к тому, что действительно это окружение может состояться и котла будет два.