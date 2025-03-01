Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из замыкающегося Суджанского котла из-за русского чернозёма: оттепель сделала своё дело, и бронетехника увязла в грязи. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, только за последние сутки ВСУ потеряли как минимум 10 единиц техники НАТО. БТР и другие машины они пытались отправить в Курскую область по новому маршруту через населённый пункт Олешня. Старый путь, проходящий по трассе Юнаковка — Суджа, находится под полным огневым контролем российских войск.

Российские бойцы с помощью аэроразведки обнаружили новый маршрут, но заметили, что украинские силы столкнулись с двумя проблемами: отсутствием переправ и вспаханным военной техникой чернозёмом. Влажность в Курской области сейчас превышает 73%. Среди техники, застрявшей в грязи, — БТР M113, два MRAP, одна единица БТР «Козак» и один УАЗ Медицинской санитарной службы. В настоящее время по машинам активно работают FPV-дроны.