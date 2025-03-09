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9 марта, 13:51

Над освобождённым Константинополем подняли российский триколор

МО: ВС РФ подняли российский флаг над освобождённым Константинополем в ДНР

Российские военнослужащие подняли российский триколор над освобождённым Константинополем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео водружения флага показало Минобороны России.

ВС РФ водрузили флаг над Константинополем в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» подняли российские флаги над Константинополем», — указано в сообщении.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях. Уточняется, что для поддержки штурмовых подразделений и уничтожения позиций ВСУ были задействованы расчёты ударных беспилотников и артиллерия.

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А ранее сегодня сообщалось, что ВС РФ освободили Константинополь в ДНР. По данным Минобороны, ВСУ лишились более 50 бойцов в селе. Российские военные также провели зачистку и закрепились в населённом пункте.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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