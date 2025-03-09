Над освобождённым Константинополем подняли российский триколор
МО: ВС РФ подняли российский флаг над освобождённым Константинополем в ДНР
Российские военнослужащие подняли российский триколор над освобождённым Константинополем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео водружения флага показало Минобороны России.
ВС РФ водрузили флаг над Константинополем в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» подняли российские флаги над Константинополем», — указано в сообщении.
По данным оборонного ведомства, ВС РФ также водрузили копии Знамени Победы на административных зданиях. Уточняется, что для поддержки штурмовых подразделений и уничтожения позиций ВСУ были задействованы расчёты ударных беспилотников и артиллерия.
А ранее сегодня сообщалось, что ВС РФ освободили Константинополь в ДНР. По данным Минобороны, ВСУ лишились более 50 бойцов в селе. Российские военные также провели зачистку и закрепились в населённом пункте.
Telegram / Минобороны России