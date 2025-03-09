Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились в освобождённом Константинополе в Донецкой Народной Республике более 50 солдат. О потерях противника сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военнослужащие водрузили российский триколор в Константинополе. Видео © Telegram / Минобороны России

«В Донецкой Народной Республике в результате успешных действий военнослужащих 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Константинополь. <...> Потери противника составили более 50 боевиков», — уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие водрузили российский триколор и копии Знамени Победы на административных зданиях. Наши бойцы провели зачистку и закрепились в посёлке.