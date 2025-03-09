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9 марта, 12:38

Стали известны потери ВСУ в освобождённом Константинополе в ДНР

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 50 солдат в Константинополе в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились в освобождённом Константинополе в Донецкой Народной Республике более 50 солдат. О потерях противника сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военнослужащие водрузили российский триколор в Константинополе. Видео © Telegram / Минобороны России

«В Донецкой Народной Республике в результате успешных действий военнослужащих 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Константинополь. <...> Потери противника составили более 50 боевиков», — уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие водрузили российский триколор и копии Знамени Победы на административных зданиях. Наши бойцы провели зачистку и закрепились в посёлке.

Военкор сообщил об освобождении ещё двух населённых пунктов в Курской области
Военкор сообщил об освобождении ещё двух населённых пунктов в Курской области

Напомним, что ранее ВС РФ освободили очередной населённый пункт в ДНР. Российские войска освободили от солдат киевского режима Константинополь в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Алена Пенчугина
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