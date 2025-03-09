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Регион
9 марта, 10:31

ВС РФ освободили очередной населённый пункт в ДНР

Минобороны РФ: Российские войска освободили Константинополь в ДНР

Российские войска освободили от солдат киевского режима Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом успехе рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области
Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области

Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Российские военные продолжили наступление на город сразу с нескольких направлений. ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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