Российские войска освободили от солдат киевского режима Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом успехе рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области

Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области

Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Российские военные продолжили наступление на город сразу с нескольких направлений. ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.