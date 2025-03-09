Активные бои продолжаются: Бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи
SHOT: Бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи
Бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Прямо сейчас наши военные продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, утром 9 марта были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное — там в плен сдалось несколько десятков украинских военных — и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне. Там, предварительно, бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.
Как сообщал Life.ru, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло ещё одно село в Курской области.
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