Активные бои продолжаются: Бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи

Бойцы ВС РФ вернули под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Прямо сейчас наши военные продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, утром 9 марта были зачищены населённые пункты Черкасское Поречное — там в плен сдалось несколько десятков украинских военных — и Косица. Активные бои сейчас продолжаются в Мартыновке и Малой Локне. Там, предварительно, бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление и не покидают свои позиции.