Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 23:43

Вице-президент США Вэнс заявил, что проукраинские протестующие напугали его дочь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об инциденте с участием проукраинских активистов. Сторонники Киева напугали трёхлетнюю дочь политика, когда начали преследовать его семью на прогулке, выкрикивая громкие лозунги.

По словам вице-президента, он попытался поговорить с активистами в надежде, что они перестанут тревожить маленькую девочку. Разговор был уважительным, подчеркнул Вэнс, но сам факт преследования ребёнка вызвал у него негодование.

«Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трёхлетнего ребёнка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек», — написал вице-президент в социальной сети X.

В Литве «отомстили» Вэнсу за приостановку помощи Украине
В Литве «отомстили» Вэнсу за приостановку помощи Украине

А неделю назад стало известно, что отдых Вэнса на горнолыжном курорте был сорван проукраинскими активистами после скандала с Владимиром Зеленским. Сотни протестующих с плакатами встретили семью политика, обвинив его в «предательстве». Тогда Вэнс был вынужден перевезти супругу и детей в безопасное место.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar