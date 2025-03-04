В Литве «отомстили» Вэнсу за приостановку помощи Украине

Литовское издательство Sofoklis сняло с продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса в связи с приостановлением военной помощи Украине со стороны Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в социальных сетях.

Речь идёт о произведении «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Уточняется, что книги Вэнса не будут доступны для продажи, пока власти США не пересмотрят свою позицию относительно помощи Украине.