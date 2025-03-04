В Литве «отомстили» Вэнсу за приостановку помощи Украине
В Литве сняли с продажи книгу Вэнса из-за приостановки военной помощи Украине
Литовское издательство Sofoklis сняло с продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса в связи с приостановлением военной помощи Украине со стороны Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в социальных сетях.
«В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса», — говорится в публикации.
Речь идёт о произведении «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Уточняется, что книги Вэнса не будут доступны для продажи, пока власти США не пересмотрят свою позицию относительно помощи Украине.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американских вооружений Киеву, вне зависимости от того, где они находятся в данный момент. Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что поставки Киеву прекратились. В Кремле оценили жест Вашингтона, назвав такое решение лучшим вкладом Белого дома в достижение мира.
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