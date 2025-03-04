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4 марта, 17:32

В Литве «отомстили» Вэнсу за приостановку помощи Украине

В Литве сняли с продажи книгу Вэнса из-за приостановки военной помощи Украине

Литовское издательство Sofoklis сняло с продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса в связи с приостановлением военной помощи Украине со стороны Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в социальных сетях.

«В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса», — говорится в публикации.

Речь идёт о произведении «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». Уточняется, что книги Вэнса не будут доступны для продажи, пока власти США не пересмотрят свою позицию относительно помощи Украине.

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Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американских вооружений Киеву, вне зависимости от того, где они находятся в данный момент. Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что поставки Киеву прекратились. В Кремле оценили жест Вашингтона, назвав такое решение лучшим вкладом Белого дома в достижение мира.

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Александра Мышляева
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