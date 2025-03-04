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Регион
4 марта, 14:56

МИД Польши: Вашингтон не консультировался с союзниками по решению о помощи Киеву

Вашингтон не проводил консультаций с союзниками перед принятием решения о приостановке поставок вооружений Киеву. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

«[Решение США] было принято без информирования и консультаций с союзниками по НАТО и [с союзниками] в рамках формата «Рамштайн» — группы, которая занимается поддержкой сражающейся Украины. Ситуация очень серьёзная. Может быть, это прозвучит банально, однако [решение США] имеет огромное политическое значение», — цитирует заявление телеканал TVP Info.

Вроньский добавил, что польское правительство обсудит решение американских властей на заседании 4 марта. Представитель МИД не ответил журналистам, затронет ли приостановка поставок американские вооружения, которые для Киева закупают союзники в ЕС, но заверил, что Варшава не прекратит поддержку Украины.

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Напомним, сегодня появилась информация, что глава США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американских вооружений Киеву, вне зависимости от того, где они находятся в данный момент. Иначе говоря, оружие, которое уже доставили в Европу, Украина тоже не получит. Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что поставки Незалежной через хаб в Жешуве прекратились.

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Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Юрий Лысенко
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