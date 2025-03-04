МИД Польши: Вашингтон не консультировался с союзниками по решению о помощи Киеву

Вашингтон не проводил консультаций с союзниками перед принятием решения о приостановке поставок вооружений Киеву. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.

«[Решение США] было принято без информирования и консультаций с союзниками по НАТО и [с союзниками] в рамках формата «Рамштайн» — группы, которая занимается поддержкой сражающейся Украины. Ситуация очень серьёзная. Может быть, это прозвучит банально, однако [решение США] имеет огромное политическое значение», — цитирует заявление телеканал TVP Info.