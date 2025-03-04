СМИ узнали о тайной просьбе Трампа к Путину насчёт Ирана

Президент США Дональд Трамп в феврале этого года обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о посредничестве России в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы. По данным Bloomberg, российская сторона дала согласие. Этот вопрос также обсуждался на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля с участием глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио соответственно.