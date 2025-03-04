СМИ узнали о тайной просьбе Трампа к Путину насчёт Ирана
Bloomberg: Россия готова стать посредником в переговорах Ирана и США
Президент США Дональд Трамп в феврале этого года обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о посредничестве России в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы. По данным Bloomberg, российская сторона дала согласие. Этот вопрос также обсуждался на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля с участием глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио соответственно.
Иранский МИД уклончиво прокомментировал вопрос о российском посредничестве, заявив, что предложения помощи со стороны разных государств являются «естественными».
«Учитывая значимость этих вопросов, возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем», — сообщил накануне на пресс-конференции пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, если Штаты продемонстрирует свою способность вести переговоры. Он отметил, что не потерпит давление со стороны Белого дома. Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал поддержку со стороны Запада миражом, подчеркнув тем самым ненадёжность США.
ТАСС / Михаил Метцель