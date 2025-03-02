«Поддержка со стороны Запада — это мираж»: В Иране озвучили главный урок украинского конфликта

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал скандал вокруг поездки Владимира Зеленского в США. Аятолла на украинском языке заявил, что поддержка западных держав в отношении «стран-марионеток» является обыкновенным миражом.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — отметил Хаменеи.

Также верховный лидер напомнил о своих словах трёхлетней давности. 1 марта 2022 года он обвинил в начале вооружённого конфликта американские власти, назвав Киев лишь жертвой политики США.