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Регион
2 марта, 01:17
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«Поддержка со стороны Запада — это мираж»: В Иране озвучили главный урок украинского конфликта

Верховный лидер Ирана Хаменеи на украинском языке заявил о ненадёжности Запада

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал скандал вокруг поездки Владимира Зеленского в США. Аятолла на украинском языке заявил, что поддержка западных держав в отношении «стран-марионеток» является обыкновенным миражом.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — отметил Хаменеи.

Также верховный лидер напомнил о своих словах трёхлетней давности. 1 марта 2022 года он обвинил в начале вооружённого конфликта американские власти, назвав Киев лишь жертвой политики США.

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Напомним, что 28 февраля в Белом доме состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Они завершились крупным скандалом. Американский лидер выразил своё недовольство тем, как Украина реагирует на помощь, а глава киевского режима в ответ лишь перебивал всех собравшихся и хамил. Затем Зеленский досрочно покинул Штаты.

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X / khamenei_ir

Тимур Хингеев
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