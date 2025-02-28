Президент Пезешкиан допустил диалог между Ираном и США, но без давления

Президент Масуд Пезешкиан выразил готовность к диалогу между Ираном и США, если Вашингтон продемонстрирует свою способность вести переговоры. Об этом он заявил в ходе выступления в правительстве.

«Иран не исключает переговоров, но не намерен уступать бандитам», — сказал Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран стремится к мирной жизни, однако указал на противоречие с США. По его словам, они одновременно обвиняют Тегеран в разрушении регионального порядка и говорят о правах человека и свободе. Пезешкиан также отметил, что ужесточение санкций США противоречит их требованиям к переговорам.