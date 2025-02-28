Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 21:55

Президент Пезешкиан допустил диалог между Ираном и США, но без давления

Президент Масуд Пезешкиан выразил готовность к диалогу между Ираном и США, если Вашингтон продемонстрирует свою способность вести переговоры. Об этом он заявил в ходе выступления в правительстве.

«Иран не исключает переговоров, но не намерен уступать бандитам», — сказал Пезешкиан.

МИД РФ показал фото со смеющимся президентом Ирана на встрече с Лавровым
МИД РФ показал фото со смеющимся президентом Ирана на встрече с Лавровым

Он подчеркнул, что Иран стремится к мирной жизни, однако указал на противоречие с США. По его словам, они одновременно обвиняют Тегеран в разрушении регионального порядка и говорят о правах человека и свободе. Пезешкиан также отметил, что ужесточение санкций США противоречит их требованиям к переговорам.

Как сообщал Life.ru, Россия готова поддерживать Иран в вопросах ядерной программы. В Кремле заверили, что российско-американские переговоры не повлияют на дальнейшее сотрудничество с Тегераном.

Обложка ©

president.ir

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar