МИД РФ показал фото со смеющимся президентом Ирана на встрече с Лавровым
Лавров встретился с президентом Ирана в Тегеране
Сергей Лавров и Масуд Пезешкиан. Фото © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Политик встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает МИД РФ.
На опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства фото, Пезешкина смеётся, а Лавров улыбается. Возможно, российский министр, известный своим чувством юмора, рассмешил иранского политика.
В Тегеране также состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили российско-иранские отношения, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, уточнили в пресс-службе МИД России.
Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Фото © Telegram / МИД России
Ранее Лавров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. Российский министр встретился с лидером Турции в Анкаре в рамках рабочей поездки.