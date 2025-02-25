МИД РФ показал фото со смеющимся президентом Ирана на встрече с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Политик встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает МИД РФ.

На опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства фото, Пезешкина смеётся, а Лавров улыбается. Возможно, российский министр, известный своим чувством юмора, рассмешил иранского политика.

В Тегеране также состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили российско-иранские отношения, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, уточнили в пресс-службе МИД России.

Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Фото © Telegram / МИД России