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25 февраля, 15:04

МИД РФ показал фото со смеющимся президентом Ирана на встрече с Лавровым

Лавров встретился с президентом Ирана в Тегеране

Сергей Лавров и Масуд Пезешкиан. Фото © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Масуд Пезешкиан. Фото © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Политик встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает МИД РФ.

На опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства фото, Пезешкина смеётся, а Лавров улыбается. Возможно, российский министр, известный своим чувством юмора, рассмешил иранского политика.

В Тегеране также состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили российско-иранские отношения, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, уточнили в пресс-службе МИД России.

Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Фото © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Фото © Telegram / МИД России

«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде
«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде

Ранее Лавров встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. Российский министр встретился с лидером Турции в Анкаре в рамках рабочей поездки.

Алена Пенчугина
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