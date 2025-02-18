Песков: Москва окажет содействие Тегерану по вопросам иранской ядерной программы
Москва окажет содействие Тегерану в решении возможных проблем с иранской ядерной программой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва придаёт большое значение хорошим отношениям с Ираном и намерена всесторонне развивать их, в том числе оказывать помощь в решении важнейших проблем, включая ядерную программу», — отметил Песков в интервью агентству IRNA.
Песков также уточнил, что проведение российско-американских переговоров никаким образом не повлияет на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана.
Напомним, что переговоры между Россией и США состоятся уже 18 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд вечером 17 февраля. В то же время представителей Киева на встречу не пригласили вовсе.
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