Стало известно, для чего США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР, потому что Дональду Трампу нужны гарантии, что Москва не поддержит Пекин в случае конфликта с Вашингтоном, подчеркнул политолог Юрий Светов, комментируя соответствующее заявление посланника американского президента по Украине Кита Келлога.

«Господин Келлог, как генерал-лейтенант, мыслит и высказывается более прямолинейно, чем об этом говорят президент Трамп или вице-президент Вэнс. Он говорит о том, что им очень хочется», — отметил собеседник RT.

Он также напомнил, что, по мнению Трампа, украинский конфликт сблизил Россию и Китай. Эксперт добавил, что аналогично в США относятся и к союзническим отношениям нашей страны с КНДР и Ираном.

«И они полагают, что сейчас, когда будет идти торг вокруг мирных переговоров... России придётся пойти на уступки. По сути дела, главная задача Трампа — это получить от нас согласие, что в случае конфликта США с Китаем мы не будем поддерживать Китай», — заключил эксперт.