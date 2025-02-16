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Регион
16 февраля, 11:48

Стало известно, для чего США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

США хотят разрыва союза РФ с КНР, Ираном и КНДР из-за отношений Москвы и Пекина

США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР, потому что Дональду Трампу нужны гарантии, что Москва не поддержит Пекин в случае конфликта с Вашингтоном, подчеркнул политолог Юрий Светов, комментируя соответствующее заявление посланника американского президента по Украине Кита Келлога.

«Господин Келлог, как генерал-лейтенант, мыслит и высказывается более прямолинейно, чем об этом говорят президент Трамп или вице-президент Вэнс. Он говорит о том, что им очень хочется», — отметил собеседник RT.

Он также напомнил, что, по мнению Трампа, украинский конфликт сблизил Россию и Китай. Эксперт добавил, что аналогично в США относятся и к союзническим отношениям нашей страны с КНДР и Ираном.

«И они полагают, что сейчас, когда будет идти торг вокруг мирных переговоров... России придётся пойти на уступки. По сути дела, главная задача Трампа — это получить от нас согласие, что в случае конфликта США с Китаем мы не будем поддерживать Китай», — заключил эксперт.

Келлог раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ с начала конфликта на Украине
Келлог раскрыл, сколько солдат потеряли ВСУ с начала конфликта на Украине

Напомним, ранее Кит Келлог раскрыл коварный план США против России. Посланник американского лидера заявил, что США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. А до этого политик деликатно вычеркнул Евросоюз из переговоров РФ и США по Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Борис Эльфанд
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