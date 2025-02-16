«Собираемся разрушить»: Келлог раскрыл коварный план США против России

США намерены подорвать альянс России с Китаем, Ираном и Северной Кореей, чтобы надавить на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог во время Мюнхенской конференции.

«Сейчас мы собираемся попробовать разрушить его альянс, которого раньше не было», — сказал он.