«Собираемся разрушить»: Келлог раскрыл коварный план США против России
Келлог: США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР
США намерены подорвать альянс России с Китаем, Ираном и Северной Кореей, чтобы надавить на президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог во время Мюнхенской конференции.
«Сейчас мы собираемся попробовать разрушить его альянс, которого раньше не было», — сказал он.
Политик также отметил, что существующее военное давление на Россию недостаточно, его следует усилить и в других сферах.
Ранее Келлог заявил, что РФ, возможно, придётся пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине. Он также ожидает от Москвы отказа от использования силы. Также спецпосланник допустил, что европейские страны могут не присутствовать на мирных переговорах, но их интересы учтут.
ТАСС / Boris Roessler