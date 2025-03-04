Премьеру Польши донесли о тревожной тишине в главном хабе для переброски оружия НАТО на Украину

США приостановили поставку военных грузов на Украину через логистический хаб на аэродроме Ясенки в приграничном Жешуве после распоряжения президента США Дональда Трампа. Данные СМИ подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием польского кабмина, трансляцию его выступления вёл телеканал TVP Info.

«Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», — сообщил премьер-министр Польши.

Туск раскритиковал Трампа за данный шаг и высказался против снятия американских санкций с России. Польский премьер назвал действия Белого дома «самым большим вызовом за последние десятилетия». Кстати, Жешув расположен менее чем в 100 км от украинской границы и за время СВО стал главным перевалочным пунктом для натовской техники для ВСУ.