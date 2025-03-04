В Госдуме призвали США лишить ВСУ разведданных вслед за оружием для молниеносной капитуляции

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не стоит обольщаться относительно приостановки поставок американского оружия на Украину, так как Европа намерена продолжать военное снабжение ВСУ, «выскребая остатки со складов». Об этом парламентарий рассказал журналисту Life.ru, комментируя решение президента США Дональда Трампа перестать отправлять вооружение на Украину.

Андрей Картаполов. Видео © Life.ru

«Для того чтобы ситуация поменялась на поле боя, этого решения мало. Потому что у противника накоплены запасы из предыдущих поставок. Во-вторых, Европа ничего не приостанавливала, а наоборот, стоит ожидать, что они будут выскребать со складов всё, что у них есть, и везти [на Украину]. Гораздо важнее было бы, если бы американцы перестали снабжать их [ВСУ] развединформацией. Тогда это более оперативно позволило бы нам достичь результата», — отметил Картаполов, пояснив: каких ракет касается приказ президента США Дональда Трампа — пока неизвестно.

Он также напомнил, что Киев может продержаться какое-то время и на остатках натовского оружия, скопившегося на украинской территории. Что касается российской стороны, то Москва продолжит планомерно выполнять задачи СВО и не собирается надевать розовые очки после решения Трампа, заверил депутат.