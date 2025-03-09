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9 марта, 09:14

«Докажите поддержку»: Грин призвала преследовавших Вэнса украинцев отправиться на фронт

Конгрессвумен Грин: Преследовавшие Вэнса украинцы должны отправиться на фронт

Марджори Тейлор Грин. Фото © Wikipedia / U.S. House of Representatives

Марджори Тейлор Грин. Фото © Wikipedia / U.S. House of Representatives

В Конгрессе США призвали проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса и его семью, доказать свою поддержку на передовой. С таким заявлением выступила конгресвумен Марджори Тейлор Грин.

«Я думаю, что протестующие на Украине, которые преследовали нашего вице-президента и его трёхлетнюю дочку, должны отправиться на передовую. Докажите свою поддержку Украины своими личными деньгами и своей жизнью!» — написала Грин в своих социальных сетях.

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Напомним, что ранее сотни протестующих сорвали отдых Вэнса после скандала с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Активисты обвиняли вице-президента США в «предательстве» и рекомендовали ему «кататься на лыжах в России». В итоге Вэнс был вынужден перевезти семью в тайное место из-за украинцев. Он рассказал, что сторонники Киева напугали его трёхлетнюю дочь, когда начали преследовать семью на прогулке, выкрикивая громкие лозунги.

Алена Пенчугина
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