«Докажите поддержку»: Грин призвала преследовавших Вэнса украинцев отправиться на фронт
Конгрессвумен Грин: Преследовавшие Вэнса украинцы должны отправиться на фронт
Марджори Тейлор Грин. Фото © Wikipedia / U.S. House of Representatives
В Конгрессе США призвали проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса и его семью, доказать свою поддержку на передовой. С таким заявлением выступила конгресвумен Марджори Тейлор Грин.
«Я думаю, что протестующие на Украине, которые преследовали нашего вице-президента и его трёхлетнюю дочку, должны отправиться на передовую. Докажите свою поддержку Украины своими личными деньгами и своей жизнью!» — написала Грин в своих социальных сетях.
Напомним, что ранее сотни протестующих сорвали отдых Вэнса после скандала с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Активисты обвиняли вице-президента США в «предательстве» и рекомендовали ему «кататься на лыжах в России». В итоге Вэнс был вынужден перевезти семью в тайное место из-за украинцев. Он рассказал, что сторонники Киева напугали его трёхлетнюю дочь, когда начали преследовать семью на прогулке, выкрикивая громкие лозунги.