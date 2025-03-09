«Докажите поддержку»: Грин призвала преследовавших Вэнса украинцев отправиться на фронт

В Конгрессе США призвали проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса и его семью, доказать свою поддержку на передовой. С таким заявлением выступила конгресвумен Марджори Тейлор Грин.

«Я думаю, что протестующие на Украине, которые преследовали нашего вице-президента и его трёхлетнюю дочку, должны отправиться на передовую. Докажите свою поддержку Украины своими личными деньгами и своей жизнью!» — написала Грин в своих социальных сетях.