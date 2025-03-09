«Нонсенс»: Евродепутаты «рыдали» после провала Зеленского в Белом доме
Депутат ЕП Блага: Зеленскому нужно было вести себя взрослее на встрече с Трампом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Mystyslav Chernov
Несколько депутатов Европейского парламента (ЕП), возможно, плакали, когда смотрели на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Такое предположение сделал депутат ЕП от Словакии Любош Блага.
«Я думаю, что несколько моих коллег в Европейском парламенте рыдали, когда это увидели. Что касается меня, я смеялся. Это было лучшее кино, которое я когда-либо видел. Комедийный фильм, я бы сказал. Это был нонсенс», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».
Блага отметил, что Зеленский показал себя наглым, высокомерным по отношению к главе Белого дома, который тратит средства США на украинский конфликт. По его словам, главе киевского режима стоило бы быть порядочнее и вести себя взрослее, но он этого не продемонстрировал.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал в Белый дом, чтобы подписать сделку по украинским недрам. Но классические переговоры превратились в настоящее шоу. Главу киевского режима обвинили в неуважении к США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и самим американцам. Это был по истине сокрушительный провал Зеленского, который окончательно вывел его из игры. А главное — весь мир увидел, что главарь киевского режима меньше всех желает окончания конфликта. При этом в офисе Зеленского считают, что он был прав и по форме, и по содержанию.