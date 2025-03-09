«Нонсенс»: Евродепутаты «рыдали» после провала Зеленского в Белом доме

Несколько депутатов Европейского парламента (ЕП), возможно, плакали, когда смотрели на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Такое предположение сделал депутат ЕП от Словакии Любош Блага.

«Я думаю, что несколько моих коллег в Европейском парламенте рыдали, когда это увидели. Что касается меня, я смеялся. Это было лучшее кино, которое я когда-либо видел. Комедийный фильм, я бы сказал. Это был нонсенс», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».