Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 10:53

«Был прав»: В офисе Зеленского не будут извиняться за скандал в Белом доме

Подоляк: Украина не будет извиняться перед США за перепалку Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом, после чего экс-комику указали на дверь. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом, после чего экс-комику указали на дверь. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

В офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отказались принести извинения за скандал в Белом доме. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не будут извиняться перед США, ведь экс-комик «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию».

«(Зеленский, — Прим. Life.ru) был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнёров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», высказался советник.

Он отметил, что никакого унижения главарь киевского режима в Вашингтоне не испытал, а сам разговор назвал «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами». По его словам, перепалка даже оказалась полезной. Она подчеркнула различия, что поможет «прояснить взгляды».

Встанет на колени? Букмекеры ждут слёзных извинений Зеленского перед Трампом
Встанет на колени? Букмекеры ждут слёзных извинений Зеленского перед Трампом

Однако в Соединённых Штатах считают иначе. Там требуют от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по ресурсам. Сам же бывший комик заявил о нежелании обсуждать своё фиаско в Белом доме. Главарь киевского режима высказал уверенность в том, что «эта ситуация станет историей» и впереди обе страны ожидают более значимые события. Напомним, что скандальные переговоры прошли 28 февраля. Американский лидер выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. В ответ Зеленский возмутился и нагрубил президенту США.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar