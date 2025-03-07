«Был прав»: В офисе Зеленского не будут извиняться за скандал в Белом доме
Подоляк: Украина не будет извиняться перед США за перепалку Зеленского и Трампа
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом, после чего экс-комику указали на дверь. Обложка © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov
В офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отказались принести извинения за скандал в Белом доме. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не будут извиняться перед США, ведь экс-комик «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию».
«(Зеленский, — Прим. Life.ru) был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнёров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — высказался советник.
Он отметил, что никакого унижения главарь киевского режима в Вашингтоне не испытал, а сам разговор назвал «очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами». По его словам, перепалка даже оказалась полезной. Она подчеркнула различия, что поможет «прояснить взгляды».
Однако в Соединённых Штатах считают иначе. Там требуют от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по ресурсам. Сам же бывший комик заявил о нежелании обсуждать своё фиаско в Белом доме. Главарь киевского режима высказал уверенность в том, что «эта ситуация станет историей» и впереди обе страны ожидают более значимые события. Напомним, что скандальные переговоры прошли 28 февраля. Американский лидер выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. В ответ Зеленский возмутился и нагрубил президенту США.