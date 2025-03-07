В офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отказались принести извинения за скандал в Белом доме. Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не будут извиняться перед США, ведь экс-комик «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию».

«(Зеленский, — Прим. Life.ru) был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнёров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было», — высказался советник.