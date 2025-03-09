Боится потерять власть: Раскрыт главный страх Зеленского после фиаско в Вашингтоне

Владимир Зеленский оказался в шатком положении после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Теперь политик вынужден по крупицам восстанавливать отношения с Вашингтоном, дабы не отправиться на свалку истории, сообщает Washington Post.

«Окружение Зеленского воспользовалось возможностью, чтобы начать переговоры с его политическими соперниками внутри страны. Этот шаг может подорвать его лидерство», — говорится в статье.