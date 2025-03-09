Боится потерять власть: Раскрыт главный страх Зеленского после фиаско в Вашингтоне
WP: Зеленский пытается наладить отношения с США из-за боязни потерять власть
Владимир Зеленский оказался в шатком положении после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Теперь политик вынужден по крупицам восстанавливать отношения с Вашингтоном, дабы не отправиться на свалку истории, сообщает Washington Post.
«Окружение Зеленского воспользовалось возможностью, чтобы начать переговоры с его политическими соперниками внутри страны. Этот шаг может подорвать его лидерство», — говорится в статье.
Теперь Зеленский вынужден отказываться от упрямой позиции и соглашаться на все условия Белого дома, чтобы вновь заручиться поддержкой со стороны Штатов.
Напомним, что скандальные переговоры между Трампом и Зеленским состоялись 28 февраля. После них США потребовали от главы киевского режима извинений на камеру за дурное поведение. Впрочем, из Незалежной пришёл отказ.
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