«Просчитался»: В Польше указали на серьёзную ошибку Зеленского в отношении Трампа

Владимир Зеленский крупно просчитался, полагая, что Дональд Трамп не будет избран президентом США. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с агентством РАР.

«Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — сказал Моравецкий.