«Просчитался»: В Польше указали на серьёзную ошибку Зеленского в отношении Трампа
Моравецкий: Зеленский ошибся, полагая, что Трамп не станет вновь президентом США
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский крупно просчитался, полагая, что Дональд Трамп не будет избран президентом США. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с агентством РАР.
«Известно, что он сделал ставку не на того игрока, он поддержал Камалу Харрис, а до этого Джо Байдена. Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался», — сказал Моравецкий.
Он уточнил, что для всего мира очевидно, что нет независимой Украины без поддержки США. И это жестокая правда, которую придётся принять.
Напомним, несколько дней назад США отключили системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Ключевую линию связи заблокировали в 14:00 по местному времени Киева. В это же время Вашингтон остановил передачу Киеву разведывательной информации для ударов по российским целям. Последствия данного решения не заставили себя ждать. Серьёзные проблемы с вооружением Украине ощущает уже сейчас, когда США объявила о прекращении военной поддержки — из-за прекращения поставок США «Искандер» наводит ужас на Вооружённые силы Украины.