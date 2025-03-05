США отключили Киеву системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
Economist: США отключили ВСУ системы целеуказания для HIMARS
США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS. Корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл заявил, что ключевая линия связи была отключена в 14:00 по киевскому времени.
Ранее СМИ сообщали, что США полностью прекратили делиться с Киевом разведывательными данными. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Украинскую армию ожидает полный разгром в течение нескольких месяцев в случае отказа президента США Дональда Трампа возобновить поставки военной помощи. Аналитики уверены, что полное прекращение поставок американской военной помощи «позволит Российской армии добиться большего территориального прироста».
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