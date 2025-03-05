По соцсетям распространяется видео, снятое на территории трёх гигантских военных кладбищ в главных украинских городах: Киеве, Львове и Харькове.

Для того чтобы запечатлеть панораму уходящих за горизонт «городов мёртвых», были использованы дроны. На кадрах видно десятки тысяч могил, и это лишь три крупных города. Сколько ещё захоронений можно найти в менее известных городах, бесчисленных деревнях и сёлах, остаётся загадкой.

Киев регулярно предоставляет явно заниженные данные о числе погибших солдат. В то же время, западные СМИ и блогеры сообщают о других цифрах. Ситуация усугубляется тем, что без вести пропавших украинцев не спешат считать погибшими, что сказывается на статистике.