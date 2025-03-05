Город мёртвых: Появилось шокирующее видео с огромными кладбищами ВСУ на Украине
Появилось видео с огромными кладбищами ВСУ в Киеве, Львове и Харькове
По соцсетям распространяется видео, снятое на территории трёх гигантских военных кладбищ в главных украинских городах: Киеве, Львове и Харькове.
Для того чтобы запечатлеть панораму уходящих за горизонт «городов мёртвых», были использованы дроны. На кадрах видно десятки тысяч могил, и это лишь три крупных города. Сколько ещё захоронений можно найти в менее известных городах, бесчисленных деревнях и сёлах, остаётся загадкой.
Киев регулярно предоставляет явно заниженные данные о числе погибших солдат. В то же время, западные СМИ и блогеры сообщают о других цифрах. Ситуация усугубляется тем, что без вести пропавших украинцев не спешат считать погибшими, что сказывается на статистике.
Ранее Life.ru сообщал, что с начала СВО киевский режим потерял убитыми и ранеными около 1,08 миллиона военных. В 2025 году вооружённые силы Украины понесли потери около 80 тысяч военнослужащих. В 2022 году Киев потерял 118,5 тысячи человек, в 2023 году — 405,4 тысячи, а в 2024 году — 595 тысяч убитых и раненых. Кроме того, в ходе спецоперации Украина лишилась 656 самолётов, 283 вертолётов и 44 263 беспилотников.
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