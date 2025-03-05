Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч военных, за последние сутки украинские войска лишились более 215 военнослужащих. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Также противник потерял два орудия полевой артиллерии, два миномёта, станцию радиоэлектронной разведки, инженерную машину разграждения, шесть пунктов управления БПЛА и 12 автомобилей.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили более 65060 военных. Также армия киевского режима потеряла 384 танка, 295 БМП, 255 БТР, 2131 ББМ, 510 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 7 MLRS американского производства) 25 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники (20 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину) и 2307 автомобилей.