В лесах у населённого пункта Кругленькое в Курской области бесследно пропали десятки бойцов ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер».

«Родственники вэсэушников 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригады (А3283, Кривой Рог) в шоке: свыше 50 украинских солдат растворились в воздухе в бывшем парке «Кручёный лес» в окрестностях деревни Кругленькое», — говорится в публикации.

Телеграм-канал напоминает, что подразделения ГРВ «Север» взяли эту территорию под контроль в конце 2024 года, практически не понеся потерь. В ноябре на позиции ВС Украины в этом лесу обрушились интенсивные авиаудары, позже район зачистили российские штурмовики при поддержке артиллерии и беспилотников.

«После огневого подавления обороны противника наши подразделения вытеснили украинских военных из лесного массива», — отмечает «Северный ветер».