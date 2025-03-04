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Регион
4 марта, 16:10

Родные в шоке: Десятки украинских бойцов без вести сгинули в курских лесах

«Северный ветер»: В лесах Курской области исчезли более 50 бойцов ВСУ

В лесах у населённого пункта Кругленькое в Курской области бесследно пропали десятки бойцов ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер».

«Родственники вэсэушников 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригады (А3283, Кривой Рог) в шоке: свыше 50 украинских солдат растворились в воздухе в бывшем парке «Кручёный лес» в окрестностях деревни Кругленькое», — говорится в публикации.

Телеграм-канал напоминает, что подразделения ГРВ «Север» взяли эту территорию под контроль в конце 2024 года, практически не понеся потерь. В ноябре на позиции ВС Украины в этом лесу обрушились интенсивные авиаудары, позже район зачистили российские штурмовики при поддержке артиллерии и беспилотников.

«После огневого подавления обороны противника наши подразделения вытеснили украинских военных из лесного массива», — отмечает «Северный ветер».

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Ранее стало известно, что ВКС РФ ликвидировали свыше двадцати военнослужащих ВСУ воздушным ударом по расположению штаба 37-й бригады морпехов Незалежной. Цель располагалась в селе комар возле границы ДНР и Днепропетровской области.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Юрий Лысенко
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