«Боюсь за свою жизнь»: Погранотряд ВСУ отказался выполнять смертельное задание под Курском
Группа украинских пограничников наотрез отказалась выполнять задачи под Курском
Несколько военнослужащих ВСУ решительно отказались от выполнения задач командования в Курской области, невзирая на уголовное преследование. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на видеозапись, которую стащили хакеры RaHDIt у украинских Вооружённых сил.
Фрагмент видео с украинскими бойцами. Видео © Телеграм / 360.ru
На видео бойцы в селе Стецковка и посёлке Иволжанское Сумской области после оглашения боевых распоряжений руководства погранотряда на выполнение заданий под Курском по очереди объясняют причины своего отказа воевать. Один из них заявил о нехватке необходимого оборудования, другой сказал, что под Курском у солдат нет связи с остальными подразделениями, а всё сказанное на инструктажах не имеет общего с тем, что творится на поле боя.
«Боюсь за свою жизнь», – прямо объясняет свои мотивы украинский лейтенант Бондарев.
Большинство солдат также пожаловались на низкий боевой дух. По словам украинцев, командование бросает солдат на выполнение боевых задач вслепую, без каких-либо предварительных разведданных, а позиции, на которых можно закрепиться, у них отсутствуют.
«От выполнения данного распоряжения не отказываюсь, но не могу выполнить по состоянию здоровья, а именно в связи с болями в конечностях», — сказал капитан Госпогранслужбы Андрей.
Во время украинского вторжения в Курскую область погибло уже 64,6 тысячи боевиков ВСУ. По словам экспертов, в общей сложности их там осталось примерно 20-30 тысяч, которые уже готовятся отступать из региона. Российской армии до полного окружения Суджи остаётся всего 11 километров. ВС РФ уже вышли к посёлку Малая Локня, от которого до Суджи на машине ехать всего 20 минут.
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