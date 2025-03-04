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Специальная военная операция (СВО)

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4 марта, 07:31

«Курский фронт рушится!» Армия России уже на подступах к Малой Локне

«‎ВР»: Войска РФ вышли к Малой Локне под курской Суджей, оборона ВСУ рушится

Украинские военнослужащие сдают позиции и пытаются спастись под натиском российских войск, которые уже вплотную подошли к Малой Локне под Суджей в Курской области. Об этом сообщается на странице проекта «Военкоры Русской весны».

«Курский фронт рушится! Армия России освободила шесть посёлков за неделю и уже на подступах к Малой Локне!» — пишут военкоры.

Так, бойцы Российской армии уже освободили Марьевку, Погребки, Орловку, Новую Сорочину, а также зачищают от украинских бойцов хуторы Никольский, Лебедевка и Куриловка. Сейчас российские военные уже находятся примерно в 13 километрах от границы с Украиной.

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Ранее Life.ru писал, что солдаты ВСУ в Курской области ощущают себя оставленными без поддержки командования, что приводит к росту хаоса в их рядах. На суджанском участке противник сосредоточил все усилия на сдерживании наступления российских войск. Однако среди украинских бойцов растёт неуверенность в целях удержания Суджи и её окрестностей, сообщает источник в силовых структурах РФ.

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ТАСС /Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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