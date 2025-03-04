«Курский фронт рушится!» Армия России уже на подступах к Малой Локне
«ВР»: Войска РФ вышли к Малой Локне под курской Суджей, оборона ВСУ рушится
Украинские военнослужащие сдают позиции и пытаются спастись под натиском российских войск, которые уже вплотную подошли к Малой Локне под Суджей в Курской области. Об этом сообщается на странице проекта «Военкоры Русской весны».
«Курский фронт рушится! Армия России освободила шесть посёлков за неделю и уже на подступах к Малой Локне!» — пишут военкоры.
Так, бойцы Российской армии уже освободили Марьевку, Погребки, Орловку, Новую Сорочину, а также зачищают от украинских бойцов хуторы Никольский, Лебедевка и Куриловка. Сейчас российские военные уже находятся примерно в 13 километрах от границы с Украиной.
Ранее Life.ru писал, что солдаты ВСУ в Курской области ощущают себя оставленными без поддержки командования, что приводит к росту хаоса в их рядах. На суджанском участке противник сосредоточил все усилия на сдерживании наступления российских войск. Однако среди украинских бойцов растёт неуверенность в целях удержания Суджи и её окрестностей, сообщает источник в силовых структурах РФ.
ТАСС /Алексей Коновалов