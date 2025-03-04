Боевики ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Суджанского района Курской области. Об этом сообщил российский военный из «Северной» группировки ВС РФ в видео Минобороны.

«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сообщил российский солдат.