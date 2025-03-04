«Нет у них Бога в душе»: Убегающие бойцы ВСУ сожгли православную церковь под Курском
Убегающие бойцы ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области
Сожжённая церковь в селе Погребки Курской области. Фото © Минобороны России
Боевики ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Суджанского района Курской области. Об этом сообщил российский военный из «Северной» группировки ВС РФ в видео Минобороны.
«Украинские солдаты получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе», — сообщил российский солдат.
Военнослужащие также продемонстрировали уничтоженную колонну из американских Bradley. Первым снарядом с беспилотников удалось подбить её, а второе попадание она уже не пережила, добавил российский боец.
Напомним, что Российская армия освободила село Погребки 26 февраля. Сейчас улицы населённого пункта завалены разным хламом, обломками западной техники и телами украинских боевиков, которые всего несколько месяцев назад радовались захвату «Пятёрочки» в Судже. Укрыться от артиллерии ВС РФ было практически негде, поэтому солдатам ВСУ приходилось рыть норы в земле.