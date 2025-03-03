Солдаты ВСУ в Курской области ощущают себя оставленными без поддержки командования, что приводит к росту хаоса в их рядах. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на суджанском участке противник сосредоточил все усилия на сдерживании наступления российских войск. Однако среди украинских бойцов растёт неуверенность в целях удержания Суджи и её окрестностей. Ранее они полагали, что вторжение в Курскую область приведёт к выводу украинских войск в обмен на уступки от России, но теперь многие чувствуют себя покинутыми. Приближающаяся весна усиливает панические настроения среди личного состава противника.