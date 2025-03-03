Под Суджей среди брошенных командованием бойцов ВСУ зарождается хаос
ТАСС: В рядах ВСУ на суджанском участке зарождается хаос
Солдаты ВСУ в Курской области ощущают себя оставленными без поддержки командования, что приводит к росту хаоса в их рядах. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на суджанском участке противник сосредоточил все усилия на сдерживании наступления российских войск. Однако среди украинских бойцов растёт неуверенность в целях удержания Суджи и её окрестностей. Ранее они полагали, что вторжение в Курскую область приведёт к выводу украинских войск в обмен на уступки от России, но теперь многие чувствуют себя покинутыми. Приближающаяся весна усиливает панические настроения среди личного состава противника.
Между тем потери ВСУ за время боёв в курском приграничье перевалили за 64,5 тысячи человек. Также в числе потерь 382 танка, 291 боевая машина пехоты, 251 бронетранспортёр, 2 110 боевых бронированных машин, 2 281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК).
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