Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились более 240 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 2 марта.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномёт, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 64 535 бойцов, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортёр, 2 110 боевых бронированных машин, 2 281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК).