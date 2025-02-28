Прорвана оборона ВСУ в Курской области, противник бежит к Судже

Российские силы продавили оборону ВСУ в Курской области. Об этом сообщает проект «Белорусский силовик».

«ВС РФ продавили линию обороны ВСУ в Курской области, навязав бои в Малой Локне. Противник отступает к Судже», — говорится в сообщении.

Дорога снабжения ВСУ полностью контролируется российской артиллерией и FPV-беспилотниками. Из-за этого украинцам пришлось поменять логистику. Теперь они доставляют боекомплекты, вывозят раненых, подвозят и вывозят технику вдоль посадок через поля. Новый логистический центр ВСУ находится в хуторе Олешня.

Также проект привёл просьбу военных с мест.