Прорвана оборона ВСУ в Курской области, противник бежит к Судже
«Белорусский силовик»: ВС РФ продавили оборону ВСУ в Курской области
Российские силы продавили оборону ВСУ в Курской области. Об этом сообщает проект «Белорусский силовик».
«ВС РФ продавили линию обороны ВСУ в Курской области, навязав бои в Малой Локне. Противник отступает к Судже», — говорится в сообщении.
Дорога снабжения ВСУ полностью контролируется российской артиллерией и FPV-беспилотниками. Из-за этого украинцам пришлось поменять логистику. Теперь они доставляют боекомплекты, вывозят раненых, подвозят и вывозят технику вдоль посадок через поля. Новый логистический центр ВСУ находится в хуторе Олешня.
Также проект привёл просьбу военных с мест.
«Братан, отметь, пожалуйста, Апти Ароновича [Алаудинова]. Спасибо ему, что собрал всю группировку в кулак!» — заключил «Белорусский силовик».
Ранее сообщалось, что за пять дней российские войска освободили пять населённых пунктов Курской области. Таким образом, до полного окружения Суджи осталось меньше 11 км. Солдаты ВСУ назвали трассу из Юнаковки в Суджу «дорогой смерти» после того, как огневой контроль над ней взяли ВС РФ. Общие потери ВСУ на Курской земле превысили 64 тысячи военных.
TACC / Алексей Коновалов