В феврале текущего года ТЦК (аналог военкоматов на Украине) мобилизовали менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военных. Об этом сообщили в сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В феврале текущего года ТЦК были мобилизованы менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, январе на Украине было мобилизовано примерно 28 тысяч человек, в то время как общие потери составили 51 960 военнослужащих. В декабре 2024 года мобилизация составила около 33 тысяч, а потери достигли 48 470 военнослужащих. В ноябре мобилизовали примерно 34 тысячи человек, при этом потери составили 60 805 военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь не имеют успеха.