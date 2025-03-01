Минобороны РФ рассказало о потерях Киева за февраль
МО РФ: В феврале Киев мобилизовал менее 28 тысяч украинцев, потерял 38 920 бойцов
В феврале текущего года ТЦК (аналог военкоматов на Украине) мобилизовали менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военных. Об этом сообщили в сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В феврале текущего года ТЦК были мобилизованы менее 28 тысяч украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, январе на Украине было мобилизовано примерно 28 тысяч человек, в то время как общие потери составили 51 960 военнослужащих. В декабре 2024 года мобилизация составила около 33 тысяч, а потери достигли 48 470 военнослужащих. В ноябре мобилизовали примерно 34 тысячи человек, при этом потери составили 60 805 военнослужащих.
В ведомстве подчеркнули, что отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь не имеют успеха.
Ранее сообщалось, что ВСУ за всё время боёв в Курской области потеряли 64 295 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась 382 танков, 249 бронетранспортёров, 2 095 боевых бронированных машин и другой техники, среди которой также 13 американских HIMARS и семь установок MLRS.
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