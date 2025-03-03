Армия России зачищает лесные массивы в Курской области, где засели ВСУ
В Курской области продолжаются операции по зачистке лесных массивов, где засели подразделения ВСУ. Об этом передают военкоры, связанные с группировкой войск «Север».
Как сообщается, активная зачистка проходит в районе населённого пункта Куриловка, где продолжается зачистка лесных массивов.
«Общее продвижение «Северян» в Курской области составило свыше 4100 метров, уничтожена 31 единица вражеской бронетанковой техники», — говорится в публикации.
Военкоры сообщают, что российские десантники успешно продвинулись на расстояние более километра в приграничных районах между Сумской и Курской областями. Также активное наступление ВС РФ продолжается по направлению населённых пунктов Малая Локня и Никольский. Наши парни успешно преодолели уже полтора километра.
А ранее Life.ru сообщал, что в феврале общие потери ВСУ составили 38 920 военных. По данным Минобороны РФ, военкоматам удалось мобилизовать менее 28 тысяч украинцев.
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