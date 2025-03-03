Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 07:36

Армия России зачищает лесные массивы в Курской области, где засели ВСУ

В Курской области продолжаются операции по зачистке лесных массивов, где засели подразделения ВСУ. Об этом передают военкоры, связанные с группировкой войск «Север».

Как сообщается, активная зачистка проходит в районе населённого пункта Куриловка, где продолжается зачистка лесных массивов.

«Общее продвижение «Северян» в Курской области составило свыше 4100 метров, уничтожена 31 единица вражеской бронетанковой техники», — говорится в публикации.

Военкоры сообщают, что российские десантники успешно продвинулись на расстояние более километра в приграничных районах между Сумской и Курской областями. Также активное наступление ВС РФ продолжается по направлению населённых пунктов Малая Локня и Никольский. Наши парни успешно преодолели уже полтора километра.

Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках?
Горы трупов ВСУшников и горящая техника: Что нашли наши военные в освобождённых Погребках?

А ранее Life.ru сообщал, что в феврале общие потери ВСУ составили 38 920 военных. По данным Минобороны РФ, военкоматам удалось мобилизовать менее 28 тысяч украинцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar