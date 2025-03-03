Армия России зачищает лесные массивы в Курской области, где засели ВСУ

В Курской области продолжаются операции по зачистке лесных массивов, где засели подразделения ВСУ. Об этом передают военкоры, связанные с группировкой войск «Север».

Как сообщается, активная зачистка проходит в районе населённого пункта Куриловка, где продолжается зачистка лесных массивов.

«Общее продвижение «Северян» в Курской области составило свыше 4100 метров, уничтожена 31 единица вражеской бронетанковой техники», — говорится в публикации.

Военкоры сообщают, что российские десантники успешно продвинулись на расстояние более километра в приграничных районах между Сумской и Курской областями. Также активное наступление ВС РФ продолжается по направлению населённых пунктов Малая Локня и Никольский. Наши парни успешно преодолели уже полтора километра.