ВСУ предприняли попытку наступления сразу у пяти сёл под Курском. Вот что из того вышло

ВСУ предприняли пять попыток пойти в контратаку в Курской области и потеряли более 150 военнослужащих. Ещё двое украинских военных сдались в плен, доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО от 4 марта.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две БМП, два БТП, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномёт, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — отчитались в МО РФ.

Солдаты российских войск «Север» в ходе наступления разгромили формирования тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Поражение противник потерпел в районах сёл Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. За сутки отражены пять контратак ВСУ.

Потери ВСУ в Курской области на 4 марта 2025 года. Фото © Минобороны РФ

Всего за время боевых действий в Курской области украинские подразделения потеряли более 64845 бойцов, 383 танка, 293 БМП, 255 БТР, 2127 боевых бронированных машин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО. Помимо этого ВСУ лишились 51 единицы инженерной и другой техники, включая 19 инженерных машин разграждения.