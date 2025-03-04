Сокрушительный удар настиг штаб морской пехоты ВСУ с узлом закрытой связи: десятки убитых и раненых

Воздушно-космические силы России уничтожили более 20 украинских военных авиаударом по штабу 37-й бригады морской пехоты ВСУ в селе Комар у границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Вести с фронта передаёт председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«ВКС ударили по штабу 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ с узлом закрытой связи в населённом пункта Комар. Поражены сервера, спутниковая связь, персонал штаба. Количество убитых и раненых превышает два десятка», — рассказал Рогов в беседе с ТАСС.