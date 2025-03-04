Беззащитная мишень: Найдены виновники массовой гибели солдат ВСУ на полигоне под огнём «Искандера»
Forbes счёл причиной удара «Искандером» по полигону ВСУ безразличие командиров
Российская армия нанесла мощный ракетный удар «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области и ликвидировала порядка 150 украинских военнослужащих по вине офицеров ВСУ. Об этом пишет Forbes, связывая разгром военного полигона с полным безразличием украинского командования к своим подчинённым.
«В субботу батальон принимал военнослужащих, перебрасываемых из недавно сформированной 157-й мехбригады. При этом полигон не был оборудован маскировочными сетями или какими-либо укрытиями, которые должны скрывать перемещение военнослужащих. Не было также и средств ПВО, которые могли бы прикрыть полигон от БПЛА», — пишут авторы статьи.
Украинский военный, который провел некоторое время в Черкасском, рассказал журналистам, что командиры баз ВСУ обычно «равнодушны» к уязвимости своих курсантов.
Удар ВС РФ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Минобороны РФ сообщило 1 марта, что в результате прилёта в Днепропетровской области ликвидированы до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар ВС РФ. В итоге на Украине были вынуждены подтвердить атаку.
Минобороны РФ