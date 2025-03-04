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Регион
4 марта, 09:20
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Беззащитная мишень: Найдены виновники массовой гибели солдат ВСУ на полигоне под огнём «Искандера»

Forbes счёл причиной удара «‎Искандером» по полигону ВСУ безразличие командиров

Российская армия нанесла мощный ракетный удар «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области и ликвидировала порядка 150 украинских военнослужащих по вине офицеров ВСУ. Об этом пишет Forbes, связывая разгром военного полигона с полным безразличием украинского командования к своим подчинённым.

«В субботу батальон принимал военнослужащих, перебрасываемых из недавно сформированной 157-й мехбригады. При этом полигон не был оборудован маскировочными сетями или какими-либо укрытиями, которые должны скрывать перемещение военнослужащих. Не было также и средств ПВО, которые могли бы прикрыть полигон от БПЛА», — пишут авторы статьи.

Украинский военный, который провел некоторое время в Черкасском, рассказал журналистам, что командиры баз ВСУ обычно «равнодушны» к уязвимости своих курсантов.

Удар ВС РФ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Минобороны РФ сообщило 1 марта, что в результате прилёта в Днепропетровской области ликвидированы до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар ВС РФ. В итоге на Украине были вынуждены подтвердить атаку.

Сырский отстранил двух командиров после сокрушительного удара ВС РФ «Искандером»
Сырский отстранил двух командиров после сокрушительного удара ВС РФ «Искандером»
Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Бражников
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