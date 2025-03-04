Российская армия нанесла мощный ракетный удар «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области и ликвидировала порядка 150 украинских военнослужащих по вине офицеров ВСУ. Об этом пишет Forbes, связывая разгром военного полигона с полным безразличием украинского командования к своим подчинённым.

«В субботу батальон принимал военнослужащих, перебрасываемых из недавно сформированной 157-й мехбригады. При этом полигон не был оборудован маскировочными сетями или какими-либо укрытиями, которые должны скрывать перемещение военнослужащих. Не было также и средств ПВО, которые могли бы прикрыть полигон от БПЛА», — пишут авторы статьи.

Украинский военный, который провел некоторое время в Черкасском, рассказал журналистам, что командиры баз ВСУ обычно «равнодушны» к уязвимости своих курсантов.