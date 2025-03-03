Сырский отстранил двух командиров после сокрушительного удара ВС РФ «Искандером»

На время проведения расследования по факту ракетного удара по полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области Украины от служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки и командир воинской части. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он подтвердил, что в результате удара «Искандера» есть погибшие и раненые.