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3 марта, 13:46

Сырский отстранил двух командиров после сокрушительного удара ВС РФ «Искандером»

Главком ВСУ Сырский: Два командира временно отстранены из-за атаки под Днепром

На время проведения расследования по факту ракетного удара по полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области Украины от служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки и командир воинской части. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Он подтвердил, что в результате удара «Искандера» есть погибшие и раненые.

Главком ВСУ также поручил выяснить, в каких ещё частях военнослужащих заставляют выходить на построение и другие мероприятия под открытым небом, что на данный момент на Украине запрещено.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило, что в результате прилёта в Днепропетровской области ликвидированы до 150 ВСУшников, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар ВС РФ. В итоге на Украине были вынуждены подтвердить атаку.

На Украине началась проверка после удара по полигону ВСУ «Искандером»
На Украине началась проверка после удара по полигону ВСУ «Искандером»
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Kandinskiy / Life.ru

Мария Любицкая
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