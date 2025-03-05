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Регион
5 марта, 12:25

Bloomberg узнал, сколько ВСУ продержатся без военной помощи США

Bloomberg предрёк полный разгром Украины за несколько месяцев без помощи США

Украинскую армию ожидает полный разгром в течение нескольких месяцев в случае отказа президента США Дональда Трампа возобновить поставки военной помощи. Неутешительный для ВСУ прогноз представил Bloomberg.

«Если Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства ПВО, поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев», — прогнозирует агентство.

Аналитики уверены, что полное прекращение поставок американской военной помощи «позволит Российской армии добиться большего территориального прироста», поскольку ВСУ «всё больше ослабевают» на поле боя.

Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи
Унижения Зеленского перед Трампом оказалось недостаточно для возобновления военной помощи

Ранее США временно остановили отправку всего вооружения Украине — не важно, где оно хранится: в США или в ЕС. Так, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет поставляться солдатам ВСУ. Поставки прекратились ранним утром 4 марта. Причиной такого решения, по заявлению Вашингтона, стало нежелание Киев идти к миру. Украинские военные признают, что американская помощь была для них символом поддержки, который ныне утрачен.

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Андрей Бражников
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