Bloomberg узнал, сколько ВСУ продержатся без военной помощи США

Украинскую армию ожидает полный разгром в течение нескольких месяцев в случае отказа президента США Дональда Трампа возобновить поставки военной помощи. Неутешительный для ВСУ прогноз представил Bloomberg.

«Если Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства ПВО, поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев», — прогнозирует агентство.