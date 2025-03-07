«Байден раздавал деньги, как воду»: Трамп заявил о необходимости сократить финансирование Киева

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен сократить финансирование Украины и перестать тратить огромные средства на помощь Киеву. Хозяин Белого дома также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден раздавал деньги, будто это вода.

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду», — сказал республиканец, выступая в Белом доме.

Трамп добавил, что в отличие от Европы Соединённые Штаты за свою помощь ничего не получали взамен.