«Байден раздавал деньги, как воду»: Трамп заявил о необходимости сократить финансирование Киева
Трамп: Нужно сократить финансирование Киева, Байден раздавал деньги, как воду
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен сократить финансирование Украины и перестать тратить огромные средства на помощь Киеву. Хозяин Белого дома также отметил, что предыдущий президент США Джо Байден раздавал деньги, будто это вода.
«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду», — сказал республиканец, выступая в Белом доме.
Трамп добавил, что в отличие от Европы Соединённые Штаты за свою помощь ничего не получали взамен.
Ранее администрация США начала пересматривать финансирование помощи Украине. Политика американских властей стала меняться после скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Тогда, напомним, глава киевского режима досрочно покинул Овальный кабинет после перепалки, а запланированное подписание соглашения о редкоземельных ресурсах было отменено.
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