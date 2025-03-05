Белый дом: США пересматривают финансирование помощи Украине

«Совет национальной безопасности [Белого дома] сказал мне в связи с этим, что они приостановили и пересматривают финансирование Украины», — сказала она.

Политика властей США стала меняться после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Тогда, напомним, глава киевского режима досрочно покинул Овальный кабинет после перепалки, а запланированное подписание соглашения о редкоземельных ресурсах было отменено. После этого Штаты задумались над тем, стоит ли дальше спонсировать Киев.