Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 19:46
5368

Белый дом: США пересматривают финансирование помощи Украине

Администрация США пересматривает финансирование помощи Украине. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Совет национальной безопасности [Белого дома] сказал мне в связи с этим, что они приостановили и пересматривают финансирование Украины», — сказала она.

США отключили Киеву системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
США отключили Киеву системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

Политика властей США стала меняться после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Тогда, напомним, глава киевского режима досрочно покинул Овальный кабинет после перепалки, а запланированное подписание соглашения о редкоземельных ресурсах было отменено. После этого Штаты задумались над тем, стоит ли дальше спонсировать Киев.

Обложка ©

X / The White House

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar