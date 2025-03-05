В Пентагоне подтвердили заморозку помощи Украине
ТАСС: Пентагон получил распоряжение о приостановке всей помощи Украине
В Пентагон поступило распоряжение о прекращении всей помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны Штатов.
«В понедельник в 18:00 Министерству обороны США был дан приказ приостановить всю помощь Украине, включая помощь, которая была в пути», — приводит его слова агентство.
Других деталей собеседник ТАСС не предоставил. Также в Пентагоне пока не пояснили, будет ли распоряжение распространяться на передачу Киеву разведывательных данных.
Напомним, 4 марта стало известно, что Штаты приостановили все поставки вооружений на Украину. Запрет распространяется даже на оружие, которое уже находится в Европе и должно быть вот-вот передано ВСУ. Сегодня утром западные СМИ начали сообщать, что американцы запрещают Британии передавать украинским военным разведданные. А несколько позже появилось уточнение, что это ограничение касается только информации, необходимой для ударов вглубь российской территории.
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