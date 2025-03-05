В Пентагоне подтвердили заморозку помощи Украине

В Пентагон поступило распоряжение о прекращении всей помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Минобороны Штатов.

«В понедельник в 18:00 Министерству обороны США был дан приказ приостановить всю помощь Украине, включая помощь, которая была в пути», — приводит его слова агентство.