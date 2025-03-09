Минобороны показало видео уничтожения автоколонны ВСУшников, бежавших из Суджи

Российские войска уничтожили автомобильную колонну подразделений ВСУ, которые бежали из курской Суджи. Видео уничтожения показало Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили автоколонну ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Спасающиеся бегством из населённого пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра «Рубикон», — указано в сообщении.