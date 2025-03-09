Минобороны показало видео уничтожения автоколонны ВСУшников, бежавших из Суджи
МО: ВС РФ уничтожили автоколонну подразделений ВСУ, бежавших из Суджи
Российские войска уничтожили автомобильную колонну подразделений ВСУ, которые бежали из курской Суджи. Видео уничтожения показало Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили автоколонну ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Спасающиеся бегством из населённого пункта Суджа Курской области украинские боевики и техника уничтожены операторами БПЛА Центра «Рубикон», — указано в сообщении.
Напомним, что накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Причём российские военные пробрались в тыл противника по газопроводу, этот момент попал на видео. Стало также известно, что полторы тысячи солдат ВСУ остались в огненном мешке в Судже.
Telegram / Минобороны России