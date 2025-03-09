В огненном мешке в Судже остались полторы тысячи украинских солдат. За сутки бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления и взяли в плен 100. На данный момент армия Украины удерживает меньше 30 квадратных километров, сообщает Mash.

Наша авиация сбрасывает ФАБы на мосты и дорожные узлы. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондарёвке. Наши бойцы за сутки освободили Мартыновку, Михайловку и Черкасское Поречное. Кроме того, десантники из 106-й бригады подошли к Казачьей Локне.

Авиация России сбрасывает фугасные авиационные бомбы (ФАБ) на мосты и дорожные узлы, которые используют солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ). В субботу, 8 марта, на въезде в Суджу была уничтожена колонна противника из 9 единиц техники, в Гуево — сбросили ФАБ-3000. Тем временем в Малой Локне российские военнослужащие 34-й бригады добивают врага, село контролируется на 70%. Противник вынужден отходить к дороге, ведущей в Казачью Локню.