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9 марта, 13:49

«Только такой конец»: Военкор показал горы тел солдат ВСУ в Курской области

Военкор Коц показал завал из тел погибших солдат ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц поделился уникальными фотографиями с недавно освобождённой от украинских сил территории Курской области. На них запечатлены горы тел погибших бойцов ВСУ.

Ликвидированные в Судже бойцы ВСУ. Фото © Telegram / Kotsnews

Ликвидированные в Судже бойцы ВСУ. Фото © Telegram / Kotsnews

«Украинский солдат, сдавайся. На Курской земле тебя ждёт только такой конец», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло ещё одно село в Курской области.

Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже
Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Оксана Попова
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