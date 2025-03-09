«Только такой конец»: Военкор показал горы тел солдат ВСУ в Курской области

Военный корреспондент Александр Коц поделился уникальными фотографиями с недавно освобождённой от украинских сил территории Курской области. На них запечатлены горы тел погибших бойцов ВСУ.

«Украинский солдат, сдавайся. На Курской земле тебя ждёт только такой конец», — написал он в телеграм-канале.