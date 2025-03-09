Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже
Появилось видео из подземной трубы, по которой ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Судже
Появились видео, на которых задокументирован тот самый дерзкий рейд российских военных в тыл ВСУ в Судже Курской области. Для перемещения личного состава ВС РФ использовался заброшенный трубопровод, сообщает «Военный Осведомитель».
Кадры из той самой трубы, которая использовалась для проникновения на позиции противника под Суджей. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
«Судя по всему, маневр осуществили ОДШБР Ветераны, по аналогии с таким же прорывом через трубу под Авдеевкой, и другие подразделения», — пишет телеграм-канал.
Российские штурмовики, принимающие участие в уникальной спецоперации в Судже. Фото © Telegram / Военный Осведомитель
Идёт речь о магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, который проходит через Суджу и на данный момент находится в неактивном состоянии. Российские штурмовики сумели врезаться в трубу и продвигались по ней, что позволило им избежать минных полей и атак FPV-дронов. Таким образом, они оказались на окраине Суджи в зоне жилой застройки. Всего таким уникальным способом было переброшено около 100 человек.
Как сообщал Life.ru, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло ещё одно село в Курской области.
Telegram / Военный Осведомитель