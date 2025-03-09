Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже

«Судя по всему, маневр осуществили ОДШБР Ветераны, по аналогии с таким же прорывом через трубу под Авдеевкой, и другие подразделения», — пишет телеграм-канал.

Идёт речь о магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, который проходит через Суджу и на данный момент находится в неактивном состоянии. Российские штурмовики сумели врезаться в трубу и продвигались по ней, что позволило им избежать минных полей и атак FPV-дронов. Таким образом, они оказались на окраине Суджи в зоне жилой застройки. Всего таким уникальным способом было переброшено около 100 человек.