Минобороны подтвердило освобождение ещё трёх населённых пунктов в курском приграничье
МО: ВС РФ освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области
Российские военный освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населённые пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении ведомства.
Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ продолжают разгром остатков ВСУ на территории Курской области.
Напомним, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Сегодня под контроль ВС РФ перешло село Лебедевка. Военкор Поддубный также сообщал о взятии хутора Косица и села Черкасское Поречное.
ТАСС / Коновалов Алексей