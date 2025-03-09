Минобороны подтвердило освобождение ещё трёх населённых пунктов в курском приграничье

Российские военный освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населённые пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении ведомства.