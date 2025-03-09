Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 17:14

Минобороны подтвердило освобождение ещё трёх населённых пунктов в курском приграничье

МО: ВС РФ освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области

Российские военный освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населённые пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ продолжают разгром остатков ВСУ на территории Курской области.

Напомним, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Сегодня под контроль ВС РФ перешло село Лебедевка. Военкор Поддубный также сообщал о взятии хутора Косица и села Черкасское Поречное.

Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней
Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней
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ТАСС / Коновалов Алексей

Наталья Демьянова
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