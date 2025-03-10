В Курской области украинские солдаты сдают позиции и продолжают отступать, в то время как российские войска уже находятся в шаге от полного освобождения своих земель от противника. Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на старшего офицера ВСУ, воюющего в курском приграничье.