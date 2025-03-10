«Мы проигрываем»: Украинский офицер выдал правду о бедствии ВСУ в Курской области
Украинский офицер заявил Independent, что ВСУ проигрывают в Курской области
В Курской области украинские солдаты сдают позиции и продолжают отступать, в то время как российские войска уже находятся в шаге от полного освобождения своих земель от противника. Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на старшего офицера ВСУ, воюющего в курском приграничье.
«Мы проигрываем», — выдал положение ВСУ украинский военный.
Это же признаёт Reuters, который сообщает, что русские войска в понедельник продвинулись в Курской области. Там обратили внимание на то, что подразделения ВС РФ зашли в тыл ВСУ в рамках крупной операции «Труба», чтобы заставить тысячи украинских солдат бежать или сдаться в плен на западе России.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об успехах российских военных в Курской области, а также добавили, что наши войска уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику ВСУ в приграничных районах. Бойцы РФ уже освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области. Также ВС РФ начали прямое наступление на Суджу, группа российских солдат пробралась к позициям ВСУ в районе города по газопроводу, ошарашив противника своим появлением. Life.ru стало известно, что в тыл украинских войск в Судже по пустой трубе проникли свыше 800 российских добровольцев и военнослужащих.
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